Собянин рассказал об озеленении вылетных магистралей столицы

Свыше 25 тысяч вечнозелёных растений высадили на благоустроенных территориях Москвы в прошлом году. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, основные работы проходили на вылетных магистралях: Щёлковском шоссе, Волгоградском проспекте и Профсоюзной улице.

Для озеленения были отобраны породы, хорошо приспособленные к условиям города: колючая ель, горная сосна, можжевельник казацкий и другие виды. Их густые кроны снижают уровень шума, таким образом создаётся естественный буфер между проезжей частью и тротуарами. Кроме того, хвойные растения красиво смотрятся в течение всего года.