В Москве прошла акция "Синий платочек Победы"

Слова благодарности в адрес женщин, чья любовь и поддержка согревают бойцов в трудные минуты, звучат сегодня в Гостином дворе. Там проходит патриотическая акция "Синий платочек Победы".

На сцене - ветераны специальной военной операции. Они представляют песни и стихи, которые сочинили на передовой. Вместе с героями выступают их жёны и дети.

Концерт посвящён не только тем, кто сражается за Родину в эти дни, но и участникам Великой Отечественной войны. Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о подвиге наших прадедов.

Завершит концерт показ авторских платков. В роли моделей выступят девушки из агитбригады и волонтёры, которые работают в госпиталях.