В Китае устроили рекордное световое шоу дронов

Световое шоу, которое вошло в книгу рекордов Гиннесса. В китайском городе Хэфэй небо превратили в огромный живой экран. В ярком представлении участвовали более 22 тысяч дронов.

Беспилотники синхронно соединялись в сложнейшие фигуры, в том числе подвижные, а управляли аппаратами только с одного компьютера. Масштаб и техническая безупречность позволили организаторам обновить собственный мировой рекорд.

При этом само шоу - всего лишь репетиция перед празднованием китайского Нового года. 17 февраля обещают сюрпризы и новые рекорды.