В Люберцах у подростка в руках взорвалось неизвестное устройство

В Люберцах у 16-летнего подростка оторвало пальцы, после того как он подобрал неизвестное устройство. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК "Причинение тяжкого вреда по неосторожности, сообщает АГН "Москва".

По данным следствия, молодой человек нашёл на улице предмет, похожий на петарду. В результате взрыва подросток получил травмы кисти руки и госпитализирован в ближайшую больницу.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, следователи устанавливают природу взрыва.