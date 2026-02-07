Украинские АЭС остановили генерацию энергии

Украинские остановили генерацию электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Укрэнерго".

Причина – выход из строя основных высоковольтных подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС. Также сообщается о существенном увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины.

Неделю назад на Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение одного из трёх энергоблоков. Также была понижена мощность на Ровенской АЭС.

Сегодня почти во всех регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.