Потомок Пушкина Вячеслав Гуцко умер в день смерти поэта

Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко. Об этом сообщили в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Там отметили, что Гуцко не стало 29 января - в тот же день по старому стилю в 1837 году остановилось сердце великого русского поэта.

Гуцко более 50 лет проработал в Москве на заводе имени Лихачева. Он трудился в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения и много лет дружил с ГМИИ.

В настоящее время в России и за её пределами проживают около десяти прямых потомков Александра Сергеевича Пушкина. У поэта и его супруги Натальи Гончаровой было четверо детей.