Эвакуировал раненых с поля боя: подвиг рядового Анжиганова

Рядовой Василий Анжиганов грамотно руководил своим подразделением во время вражеской атаки. Под плотным артиллерийским огнём и ударами беспилотников наши военнослужащие уничтожили восьмерых неонацистов и успешно отразили нападение противника. Также Василий Анжиганов лично эвакуировал раненых бойцов и спас им жизнь.

Старший лейтенант Даниил Артюшенко командовал своим подразделением во время штурма вражеского опорного пункта. Несмотря на плотный обстрел со стороны ВСУ, наши военные захватили позиции противника и удерживали их до прибытия подкрепления. Благодаря грамотным действиям Даниила, уничтожено до 15-ти боевиков и два автомобиля неприятеля.