Российские войска прорвали оборону неонацистов к востоку от Орехова на запорожском направлении. Наши десантники и мотострелки закрепились в нескольких посёлках. Продвинулись и артиллеристы - новые позиции позволят установить полный контроль над трассами вокруг Орехова. На этом же участке сорвана крупная ротация ВСУ, противник потерял большое количество тяжёлой техники.

Первые снаряженные дроны вывели из строя антенны и станции радиоэлектронной борьбы. Их в районе села Зализничное националисты развесили едва ли ни на каждом дереве. Когда ВСУ потеряли контроль за небом, разведчики тут же сожгли две бронемашины и отрезали пути отступления.

Примерно три дня назад Зализничное вместе с бандеровцами попало в клещи группировки "Восток". А сегодня утром российские штурмовики начали освобождение посёлка. Сразу несколько подразделений зашли с севера и юга. То, что ВСУ теряют контроль над Зализничим, уже факт. Как, впрочем, и то, что противник несёт потери в чёлах Омельник и Цветковое. Их тоже обрабатывают гаубицы и реактивные установки.

Все эти населенные пункты необходимы ВСУ, чтобы хоть как то сдержать наступление российских войск на главный укрепрайон в городе Орехов. Кольцо вокруг него медленно, но верно начинает сужаться. Отступая, националисты сдали за два дня ещё почти девять квадратных километров территории.