Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ во время объезда объектов инфраструктуры, сообщил он в своих соцсетях 7 февраля.

"Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие", — написал он в мессенджере MAX.

Сегодня ВСУ атаковали российское приграничье американскими ракетами. Боевики ударили по Брянской и Белгородской областям, сообщили власти.

В Белгороде пострадала критическая инфраструктура, город и окрестности в блэкауте. Развернуты пункты временного размещения с генераторами. В Брянской области частично пропало электричество, нарушено теплоснабжение. Ранены два мирных жителя, сообщил глава региона Александр Богомаз.