Карантин по бешенству ввели в Реутове

Карантин по бешенству ввели в подмосковном Реутове, говорится в соответствующем постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Меры коснутся улицы Молодежная, на которой установили очаг вирусного заболевания. Всю территорию Реутова признали неблагополучной по бешенству.

"Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома четыре улицы Молодежная города Реутов городского округа Реутов Московской области. Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив в границах территории следующие мероприятия: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.