На Украине паникуют из-за давления президента США Дональда Трампа, сообщила 8 февраля газета Politico.

По данным издания, глава киевского режима Владимир Зеленский боится того, что США самостоятельно заключат сделку с Россией без обсуждения с киевским режимом.

Это может быть связано с желанием Трампа быстрее урегулировать конфликт перед осенними выборами президента Соединенных Штатов.

"Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными", — приводит слова Зеленского газета.

Вчера Трамп заявил, что переговоры США с Россией и Украиной идут отлично. Он отметил, что скоро "что-то может произойти".