Олимпийские игры в Италии с самого открытия ознаменовались рядом скандалов. Один из наиболее громких коснулся российского фигуриста. Петру Гуменнику запретили выступать под выбранную музыку, якобы, из-за нарушения авторских прав. Хотя во время отбора претензий у организаторов не возникло. В итоге россиянин был вынужден в последний момент изменить музыкальное сопровождение.

Против Олимпиады выступают тысячи местных жителей. Столкновения между полицией и противниками Олимпиады произошли в Милане. Часть радикально настроенных демонстрантов применили пиротехнику и обстреляли полицейских из ракетниц, силовики отвечают дубинками, слезоточивым газом и водомëтами.

Журналисты отмечают, что открытие Игр получилось торжественным и красивым - без содомии и богохульства, которым запомнилась летняя Олимпиада в Париже. Вопросы появились лишь к вариации олимпийского огня. Многие рассмотрели в нём перевёрнутую пентаграмму, которая является символом сатанистов.

Но в целом итальянцы постарались не ударить в грязь лицом. Всю подготовку к Олимпиаде премьер-министр Мелони держала на личном контроле и смогла выдохнуть лишь на церемонии открытия – она уснула.

Американский лидер в Италию не поехал. А вот вице-президент и госсекретарь, длину картежей которых Милан запомнит надолго, прилетели посмотреть церемонию открытия, где их освистали. Джей ди Вэнс и Марко Рубио посетили и хоккейный матч между женскими сборными США и Чехии, на котором тоже случился скандал. Один из болельщиков вывесил на трибуне российский триколор, что крайне не понравилась чехам.

Наш флаг по-прежнему запрещен на играх. Хотя, по версии журналистов "Нью-Йорк Таймс" совсем скоро России могут вернуть все права в международном спорте. В этой же Олимпиаде принимает участие всего 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.