США и Иран обменялись грозными заявлениями

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил о боеготовности американских вооружённых сил по итогам своего визита на авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море.

Вместе с Джаредом Кушнером они встретились с военнослужащими и понаблюдали за полётами авиации. Сопровождал переговорщиков глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер.

Издание Axios считает визит не чем иным, как посланием Ирану. Он состоялся сразу после встречи делегаций Вашингтона и Тегерана в Омане, где обсуждали иранскую ядерную программу. Сам Уиткофф подобных формулировок не использовал, лишь подчеркнул, что морская ударная группа разделяет посыл президента Трампа о мире через силу.

В самом Иране напомнили, что в случае агрессии США последуют ответные удары по американским военным базам в регионе.