В Японии стартовал фестиваль зимней сакуры

В японском посёлке Кавадзу стартовал ежегодный фестиваль цветения зимней сакуры - кавадзу-дзакуры. Это - особый вид деревьев. От обычной сакуры его отличают тёмно-розовые цветы, они распускаются на востоке страны на месяц раньше.

Насладиться природным изяществом можно на местной набережной - здесь почти четыре километра для прогулок под нежными сливовыми лепестками.

В Кавадзу растут около восьми тысяч этих деревьев. Фестиваль продлится до 8 марта. Ежегодно посмотреть на цветочную феерию приезжают до двух миллионов туристов.