В ЕС и НАТО делают всё, чтобы подорвать переговорные усилия по Украине. Об этом пишет итальянская пресса. Сторонники партии войны не скупятся на обещания - говорят о новых поставках вооружений и готовности ввести свой контингент на территорию страны. Ради этого киевский режим должен идти до конца, не считаясь с потерями и недовольством населения, которое всё больше страдает от энергетического кризиса.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве. Свет там подаётся на полтора–два часа в сутки. Циничный призыв экс-главы украинского МИДа Кулебы отказаться от домашних трапез в пользу ресторанов и кофеен, чтобы поддержать бизнес в трудные времена, больше не актуален. Диванным патриотам скоро просто негде станет разглагольствовать о том, что Украина - это Европа, и войне до победного. На фоне энергетического и коммунального коллапса предприятия общепита массово закрываются.

Международный валютный фонд разговаривает с Киевом ультиматумами: либо очередное повышение налогов, либо никаких кредитных денег. В последний момент заюлила Верховная рада. Депутаты отложили до 10 февраля представление правительству законопроекта об увеличении налогового бремени для предпринимателей. Западные кредиторы, в свою очередь, тянут с предоставлением займа. Будучи не так давно с визитом в Киеве, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева издевательски советовала украинцам по утрам рычать как львы.

Обещанные Брюсселем 90 миллиардов кредитных евро требуют выполнения ряда условий. Одно из них - закупка вооружений у европейских предприятий ВПК. То есть, кровопролитие не должно прекращаться. Итальянское издание L'Antidiplomatico проанализировало визиты генсека НАТО и польского премьера в Киев на этой неделе и пришло к выводу: ЕС и североатлантический альянс препятствуют мирным переговорам и настаивают на продолжении конфликта.