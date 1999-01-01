Собянин поздравил учёных с Днём российской науки

Сегодня, в День российской науки, Сергей Собянин поздравил учёных и исследователей с профессиональным праздником. На своей странице в соцсети мэр Москвы поблагодарил их за целеустремлённость, энтузиазм и большой вклад в развитие нашего города и страны.

Россияне по праву гордятся прорывными достижениями многих поколений отечественных учёных. Москва - крупнейший центр фундаментальных исследований и прикладных разработок. За последние годы в мегаполисе появилось множество современных лабораторий и технопарков, были построены Национальный космический центр, а также Московский инновационный кластер - ставший связующим звеном между наукой, бизнесом и государством.

Праздник впервые стал отмечаться в день 275-летия основания Российской академии наук в 1999 году.