Найдена потенциально пригодная для жизни людей планета

Открытие, которое может пролить свет на один из фундаментальных вопросов современной науки: есть ли жизнь за пределами Земли? Международная команда учёных обнаружила экзопланету, которая потенциально может оказаться обитаемой. На это указывают все ключевые параметры объекта - от размеров до орбитальных характеристик, схожих с земными.

Астрономы годами всматривались в бесконечный космос ради такого момента – удалось обнаружить планету, жизнь на которой может существовать, как и на Земле. По астрономическим меркам до неё рукой подать – 146 световых лет, по земным всё-таки далековато - 1 460 000 000 000 000 километров. А обнаружила её международная группа ученых через космический телескоп "Кеплер".

Оборот вокруг своего светила планета делает за 355 земных суток. Однако звезда системы всё-таки немного тусклее нашего Солнца. Поэтому температура на поверхности, по мнению учёных, схожа с марсианской – примерно минус 70 градусов по Цельсию. Однако даже в таких условиях на поверхности может существовать жизнь.

Статус экзопланеты пока не подтверждён. Но если астрономы сойдутся в едином мнении, то она может стать самой близкой к Земле среди подобных объектов, причем, как по удалённости, так и по своим природным характеристикам.