Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева

ФСБ России сообщила о задержании предполагаемого пособника и непосредственного исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Еще одна предполагаемая пособница выехала на Украину, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержан Виктор Васин 1959 года рождения, на Украине скрылась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. При содействии партнеров ОАЭ в Дубае также задержан и гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Он - непосредственный исполнитель преступления и уже передан России.

Силовики опубликовали записи с камер наблюдения, на которых видно, как киллер, стрелявший в генерала, выкинул пистолет и уехал с места преступления. Также опубликовано видео экстрадиции из Дубая киллера, совершившего покушение на Алексеева.

Покушение на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооружённых сил Владимира Алексеева было совершено 6 февраля. Убийца поджидал его в подъезде жилого дома и выстрелил в военного несколько раз.

Генерала быстро доставили в больницу, где врачи провели сложную операцию. После неё Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он находится в сознании и, как утверждают медики, его жизни ничто не угрожает.