Обнародованы новые детали покушения на генерала Алексеева

Задержанный в ОАЭ и выданные России исполнитель покушения на генерала Алексеева Любомир Корба является уроженцем Украинской ССР, ныне он гражданин России. Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта.

Киллер использовал во время покушения пистолет Макарова с глушителем. Совершив три выстрела, он выбросил оружие в снег неподалёку от места преступления. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Ранее сегодня ФСБ России сообщила о задержании предполагаемого пособника и непосредственного исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Еще одна предполагаемая пособница выехала на Украину.

Силовики опубликовали записи с камер наблюдения, на которых видно, как киллер, стрелявший в генерала, выкинул пистолет и уехал с места преступления.

Покушение на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооружённых сил Владимира Алексеева было совершено 6 февраля. Убийца поджидал его в подъезде жилого дома и выстрелил в военного несколько раз.

Генерала быстро доставили в больницу, где врачи провели сложную операцию. После неё Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он находится в сознании и, как утверждают медики, его жизни ничто не угрожает.