Железная дорога и мультфильмы: история и современность московского района Марфино

Этот район входит в тройку самых маленьких в столице. В разные годы эти места были вотчиной князя Шуйского, патриарха Никона и графа Панина. В тридцатых тут находилась знаменитая впоследствии "шарашка", в которой работал Александр Солженицын, вместе с другими осуждёнными учёными и инженерами он разрабатывал технологии секретной связи.

Всё это - о районе Марфино. С середины позапрошлого века жители этих мест наблюдают, как мимо проносятся поезда. Поначалу поездка из Москвы в Петербург по Николаевской железной дороге занимала почти сутки. В советскую эпоху время в пути сократилось сначала вдвое, а затем и до семи часов. Сейчас скоростные "Сапсаны" добираются за четыре.

Новая высокоскоростная магистраль, по которой к 2028 году домчать до Петербурга можно будет всего за два с небольшим часа, пройдёт здесь же. Поезда будут делать остановку на городском вокзале "Петровско-Разумовская". Сейчас это крупнейший транспортный хаб на севере столицы, который обеспечивает пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метро и наземным транспортом.

Ещё один масштабный проект - вокзал на станции "Окружная" с удобными пересадками между метро, Московским центральным кольцом и первым диаметром. Здесь перейти с одного вида транспорта на другой можно всего за несколько минут.

Параллельно с развитием общественного транспорта в Марфине реализуется программа реновации. А ещё в районе вот уже девять лет работает киностудия, название которой знает каждый ребёнок страны. "Союзмультфильм" теперь находится в современном комплексе на улице Академика Королёва. Отсюда вышли Чебурашка, Заяц, Волк и Винни-Пух. Переезд совпал с перезапуском производства.

В музее киностудии раскрывают секреты советской анимации. А ещё здесь работает детский "Союзмультклуб", в котором школьники учатся оживлять рисунки через технику перекладки. В легендарной киностудии продолжают создавать анимационные хиты. Современные персонажи появляются при помощи компьютерной графики и завоевывают сердца детей и их родителей.