Москвичей ждёт несколько морозных ночей перед потеплением

В столичный регион движется потепление. Очень медленно, но верно. Атлантический циклон прибудет в Москву ближе к концу следующей недели.

Он поднимет столбики термометров до нулевой отметки, нагонит более плотные облака и посыплет мегаполис мокрым снегом. Не так обильно, как в январе, но заметно. Специалисты отмечают, что последний раз плюсовая температура в Москве была зафиксирована в середине декабря.

А вот предстоящие дни ещё будут холодными. По ночам воздух охладится до минус 16 градусов, в дневные часы - 8-10 мороза. Самый холодный день – понедельник, 9 февраля.