В Госдуме предложили сделать 14 февраля Днём плюшевой игрушки

В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина. Первый зампред комитета палаты по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая считает, что праздник можно назвать Днём любви или Днём плюшевой игрушки.

"Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" - важнейшие в жизни", - сказала депутат в интервью ТАСС.

Буцкая признала, что пришедший к нам с Запада праздник 14 февраля уже прижился в России. Причём, произошло это потому, что у нас не было аналогичного дня для признаний в любви. Депутат напомнила, что сейчас у россиян есть День любви, семьи и верности, он отмечается 8 июля.

День святого Валентина начали отмечать в России в 90-е годы. Тогда страна охотно перенимала опыт западного мира.