Путин позвонил президенту ОАЭ в связи с делом генерала Алексеева

Владимир Путин вечером 7 февраля позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава российского государства поблагодарил коллегу за помощь эмиратской стороны в задержании мужчины, подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева. Также президенты обсудили вопросы, которые были на повестке дня переговоров во время недавнего визита Нахайяна в Москву.

Ранее сегодня ФСБ России сообщила о задержании предполагаемого пособника и непосредственного исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Ещё одна предполагаемая пособница выехала на Украину. Киллера передали российской стороне власти ОАЭ, где он пытался скрыться после совершения преступления.

Покушение на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооружённых сил Владимира Алексеева было совершено 6 февраля. Убийца поджидал его в подъезде жилого дома и выстрелил в военного несколько раз.

Генерала быстро доставили в больницу, где врачи провели сложную операцию. После неё Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он находится в сознании и, как утверждают медики, его жизни ничто не угрожает.