Мошенники стали обманывать россиян, предлагая оформить соцвыплаты

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они стали использовать фейковые новости о ежемесячных выплатах, положенных гражданам.

Аферисты предлагают проверить доплаты к соцвыплатам с помощью бота в Telegram. Ссылка ведёт на скачивание вредоносной программы, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Может использоваться и такой преступный метод: бот запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты для "проверки права на февральскую индексацию". После ввода данных происходит списание средств с банковских счетов жертвы.

В основном преступники используют эти схемы, звоня пенсионерам и получателям социальных выплат от государства.