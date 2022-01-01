Евросоюз должен восстановить прямой диалог с Россией - с таким призывом выступил премьер-министр Чехии, которая ещё совсем недавно была в списке наиболее русофобских стран. Андрей Бабиш также напомнил, что конфликт на Украине мог закончиться ещё в 2022 году, если бы не указания Киеву из Лондона продолжать войну.

Сейчас ЕС и НАТО делают всё, чтобы подорвать переговорные усилия: говорят о новых поставках вооружений и готовы ввести свой контингент на территорию Украины. При этом население страны всё больше страдает от энергетического кризиса.