Россиянам рассказали, как спастись от заражения вирусом Нипах

В странах, где присутствует вирус Нипах, не следует есть сырые фрукты и пить свежевыжатые соки. Такой совет дал сегодня Роспотребнадзор.

"Не употребляйте сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами, особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый сок). Тщательно мойте фрукты и овощи", - предостерегает ведомство.

Две недели назад в Роспотребнадзоре заявляли, что случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в России не зарегистрировано. Ситуация с распространением смертельного вируса находится на контроле у ведомства.

Ранее в газете The Independent появилась информация о том, что в Индии принимаются экстренные меры по сдерживанию вспышки опасного вируса Нипах. Более ста человек поместили на карантин, а заражённые пациенты проходят лечение.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Уровень летальности при заражении Нипах достигает 80%, что в десятки раз превышает летальность Covid-19.

Вирус способен передаваться от летучих мышей и других животных человеку, также им можно заразиться через пищу. Вакцины и лекарства от вируса пока нет. Выздоровление зависит от иммунитета заразившегося.