Сделано новое заявление о состоянии генерала Алексеева

Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, раненного при покушении 6 февраля, оценивается как тяжёлое, но стабильное. Врачи говорят, что угрозы его жизни нет. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

Покушение на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооружённых сил Владимира Алексеева было совершено 6 февраля. Убийца поджидал его в подъезде жилого дома и выстрелил в военного несколько раз из пистолета Макарова с глушителем.

Генерала быстро доставили в больницу, где врачи провели сложную операцию. После неё Алексеева ввели в искусственную кому. Как сообщали медики сутки назад, генерал пришёл в сознание.

Сегодня утром ФСБ России сообщила о задержании предполагаемого пособника и непосредственного исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Ещё одна предполагаемая пособница выехала на Украину. Киллера передали российской стороне власти ОАЭ, где он пытался скрыться после совершения преступления.

Владимир Путин вечером 7 февраля позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну. Глава российского государства поблагодарил коллегу за помощь эмиратской стороны в задержании мужчины, подозреваемого в покушении на Алексеева.