Россиян предупредили о повышении платы за воду без счётчика

В этом году в России коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счётчика вырос в два раза. Это сделано для борьбы с мошенническими схемами, сообщил в интервью ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"В соответствии с постановлением правительства России, повышающий коэффициент в платежках увеличился с полутора до трёх", - пояснил депутат.

Он отметил, что часто возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек, а живут в ней десять человек, но плата за воду идёт по нормативу. Новая мера подтолкнёт граждан к установке счётчиков, уверен парламентарий.