Путин обсудил с Лукашенко совместные проекты России и Беларуси

Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщает БелТА.

Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор. Речь шла об отношениях двух стран с акцентом на реализацию совместных проектов. Путин и Лукашенко также поговорили о международных проблемах и о ситуации в регионе.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится 25 февраля. Один из вопросов на повестке дня – вопрос о приграничном движении между регионами Беларуси и России.