Жителям Белгорода предложили отправить детей в другие регионы

Власти Белгорода начали принимать заявки на эвакуацию жителей в другие регионы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в первую очередь речь идёт о многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионерах.

"Мы отправляем детей в другие регионы - в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На этой неделе после массированных обстрелов Белгорода и окрестностей в городе наблюдаются серьёзные проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением. В части многоквартирных домов специалисты начали сливать воду из систем теплоснабжения.

В некоторых районах областной столицы нет электричества. Власти развернули пункты обогрева.