Европейские представители сопровождают главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы продлить конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

По его словам, во время поездки Зеленского в Вашингтон они успешно помешали заключению мирного договора.

"Было очевидно, что те лидеры, которые сопровождали Зеленского в Вашингтоне с целью избежать [заключения мирного] соглашения, поехали для того, чтобы президент Зеленский не смог убедить президента [США Дональда] Трампа в необходимости прекращения войны. Европейцы поехали в Вашингтон для продления войны и, к сожалению, достигли успеха", - сказал Сийярто.

Исходя из этого, он сравнил лидеров ЕС сравнили с медсестрами, которые не могут отпустить пациента-Зеленского одного.

Консультации Трампа с Зеленским и лидерами нескольких стран ЕС прошли в Вашингтоне в августе того года.