Западные страны ошибались по поводу экономики РФ

Западные страны ошибались, когда думали, что экономика России ослабнет на фоне украинского кризиса, сообщила газета The Telegraph.

Издание подчеркивает, что некоторые европейские страны испытывают финансовые трудности, а РФ — нет.

Газета отметила, что Россия по производству оружия будет находиться выше Германии. Но западные эксперты допустили ошибку, когда определяли экономический уровень страны, основываясь на долларах. Поэтому оказалось так, что Россия по этим показателям якобы находится на уровне Нидерландов.

The Telegraph отмечает, что Запад повторяет "давнюю ошибку недооценки России", но на этот раз она "гораздо серьезнее".