Украинские женщины, которые препятствуют мобилизации, могут свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом написала украинский историк Марта Гавришко в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.

Военнослужащие Украины прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении этих женщин, которые продолжают сопротивляться, отмечено в материале.

"По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику", — добавляет историк.

В статье упоминается случай, когда двух женщин семидесяти лет, которые пытались защитить жителя села Новые Червища от мобилизации, расстреляли. Такое обращение с народом может стать угрозой для власти Украины, заявила Гавришко.