Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Сержант Дамир Мухамбетов в ходе штурма вражеских позиций скрытно пробрался к укреплениям противника и прицельным огнём уничтожил личный состав ВСУ. Это позволило передовой группе без потерь взять хорошо обороняемый опорник неприятеля.

Сержант Дмитрий Ильин, эвакуируя четырех раненых бойцов с линии соприкосновения, попал под атаку fpv-дрона. Из стрелкового оружия Дмитрий поразил коптер, вывез товарищей в безопасную зону и передал медикам, чем спас им жизнь.