Международный экипаж миссии SpaceX прибыл к месту старта во Флориде

Международный экипаж 12-й миссии SpaceX, в числе которого находится наш космонавт Андрей Федяев, прибыл к месту старта в американском штате Флорида. Как сообщили в НАСА, запуск корабля "Crew Dragon" с площадки Космического центра Кеннеди состоится не ранее 11 февраля.

Помимо россиянина, к МКС направятся двое американцев и астронавт из Франции. Во время пресс-конференции Андрей Федяев рассказал журналистам, что перед отправкой во Флориду угостил коллег борщом, сваренным по собственному рецепту, русское блюдо всем очень понравилось.