Фрегат "Адмирал Касатонов" провел учения в акватории Баренцева моря

Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" провёл артиллерийские стрельбы в акватории Баренцева моря. Экипаж ударил из артустановки А-192М по береговым целям, которые находились на удалении 12 километров от корабля.

Кроме того, моряки отработали действия по борьбе с робототехническими комплексами - при помощи ЗРК "Палаш" поразили надводную цель. А также уничтожили малоразмерную воздушную цель и отразили налёт авиации условного неприятеля.

"Адмирал Касатонов" - многофункциональный боевой корабль, способный эффективно бороться с противником на воде, под водой и в воздухе, наносить удары по наземным объектам с расстояния свыше тысячи километров.