ПВО сбила 27 украинских дронов над Брянском в ночь на 9 февраля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в ночь на 9 февраля сбили 27 украинских беспилотников.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупредил население о ракетной опасности в Telegram вскоре после полуночи. Власти рекомендовали гражданам оставаться дома и не подходить к окнам. Тем же, кто оказался на улице, советовали найти ближайшее укрытие.

Как позже сообщил глава региона, минувшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили 27 реактивных вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.