"Я благодарен": неожиданное признание Нурлана Сабурова, которому на 50 лет запретили въезд в Россию

Нурлан Сабуров впервые прокомментировал новость о том, что ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Многие комментаторы в Сети предполагали, что юморист "заляжет на дно" или будет ругаться, кое-кто думал, что он будет пытаться оправдаться, но комик поступил иначе. Интернет-пользователи сочли это сообщение неожиданным.

Для начала он сообщил о том, что подключил юристов, чтобы разобраться в ситуации. А потом заявил, что именно в России началась его карьера, здесь же к нему пришел и первый успех. Сабуров напомнил, что в качестве комика попробовал себя в Екатеринбурге 15 лет назад.

"За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел как в России, так и за ее пределами большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам", - написал Сабуров на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

В заключение Нурлан попросил журналистов и прочие СМИ не вмешиваться в частную жизнь его семьи. Отметим, что супруга Сабурова Диана и трое их детей находятся в России. Сам Нурлан пока в Казахстане.

