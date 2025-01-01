В Хабаровском крае спасли тигренка-сироту

На трассе в Хабаровском крае обнаружили истощенного тигренка-сироту.

Беспомощный котенок сидел на обочине автодороги Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре. Очевидцы позвонили в Охотнадзор, служба выслала своих специалистов. Они отловили тигренка и доставили в Хабаровск. Мамы малыша нигде рядом не было.

Тигренка прозвали Тимошей. Он очень слаб и нуждается в постоянном уходе. Когда малыш окрепнет, его подселят к другому тигренку - Вике. Ее подобрали в декабре 2025 года на замерзшей реке. Вместе с Викой был второй тигренок, но его спасти не смогли.

Сейчас Вика и Тимоша находятся под наблюдением специалистов центра "Амурский тигр".