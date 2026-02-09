На ЗАЭС сообщили о напряжении из-за атак ВСУ

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной из-за атак со стороны Украины.

Обстрелы в районе станции и окрестностях происходят регулярно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Исключение составляли периоды объявленной "тишины", которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ", - отметила она.

Запорожская АЭС находится под контролем России. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию. Все блоки находятся в состоянии "холодный останов".

29 января на ЗАЭС началась "ремонтная кампания", которая продлится в течение всего 2026 года.