Киевский режим начал подготовку населения Украины к поражению в вооруженном конфликте с Россией. В этом убежден профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Как отметил профессор в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано Judging Freedom, в Киеве громко заговорили о необходимости подготовки к "тяжелым компромиссам". По мнению Дизена, общественность готовят к тому, что он характеризует как унизительное поражение.

Американские военные эксперты ранее заявили о запуске обратного отсчета до победы России в украинском конфликте. Они считают, что Россия добилась ожидаемых результатов и не пойдет на уступки. Что же касается Запада, то он осознал свое поражение: в Вашингтоне больше не хотят вкладывать средства в продолжение войны, считая это полнейшей глупостью.