Григорий Лепс в странном состоянии вышел к людям: "Набедокурил"

Григорий Лепс после концерта весьма эмоционально пообщался с журналистами. Теперь в Сети ходят слухи, что популярный исполнитель в странном состоянии дал интервью. Некоторые интернет-пользователи даже предположили, что певец нетрезв.

На это, например, намекают даже комментаторы на официальной страничке Григория Лепса в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Сам артист, впрочем, заявил, что "абсолютно трезв".

"Усталый, да. Работы очень много сейчас, грех жаловаться. Интервью это давать желания особо не было, но в этом зале выход один, поэтому пришлось остановиться, чуть поговорить. Ответить на интересующие вопросы", - объяснил Григорий Лепс в комментариях к видео с беседой с журналистами.

Интересно, что в этом разговоре артист дал понять, что после расставания с Авророй Киба пока не намерен ни с кем строить отношения, и намекнул, что сам виноват в том, что случилось.

"Пошли они на...й — девушки! Меня вообще сейчас никто не интересует, кроме своего благосостояния. Я всегда что-то творю... Набедокурил. Поздно уже воспитывать, уже песочек сыпется", - отрезал исполнитель.

Напомним, недавно Аврора Киба объявила, что они с Григорием Лепсом расстались. "Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения", — написала Киба в Сети. Что стало причиной расставания, она не уточнила.

