Силы ПВО уничтожили 69 дронов ВСУ в ночь на 9 февраля над регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима устроить теракты на территории российских регионов. Дежурные средства ПВО минувшей ночью обнаружили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, 28 беспилотников ВСУ сбито над территорией Курской области, еще 27 дронов ликвидировано над Брянской областью. Пять БПЛА уничтожено над Белгородской областью, три – над Тульской. По два дрона ВСУ сбито над Орловской и Калужской областями, по одному вражескому беспилотнику – над Астраханским и Воронежским регионами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил в Telegram об атаке дронов противника на регион. По его данным, силы ПВО обнаружили и уничтожили все 27 воздушных целей. Губернатор уточнил, что пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.