Нелли Уварова попала в больницу - Mash

45-летняя Нелли Уварова, прославившаяся благодаря роли Кати Пушкаревой из многосерийного фильма "Не родись красивой", попала в больницу с травмой ноги.

Сообщается, что известная актриса каталась на коньках в районе Хамовников, неудачно упала и сломала конечность. "Скорая помощь" прибыла прямо на каток. Как утверждает Mash, Нелли Уварову увезли в Склифосовского из спорткомплекса.

Сама актриса пока никак не прокомментировала информацию о госпитализации.

Напомним, что после премьеры сериала "Не родись красивой" прошло 20 лет. Уже после выхода первых эпизодов фильма было понятно, что Нелли Уварова станет звездой всероссийского масштаба. Но внезапно артистка пропала. Новых столь же ярких проектов с ее участием поклонники так и не дождались. Сейчас Уварова изредка снимается в сериалах и много времени проводит на сцене театра.

Кроме того, мало кто знает, что звезда сериала "Не родись красивой" вот уже 15 лет занимается благотворительностью. Артистка организовала проект "Наивно? Очень", в рамках которого помогает людям с особенностями развития. Нелли дает возможность заниматься творчеством и продавать свои картины людям, у которых есть ментальные проблемы.

