Лавров уличил Европу в попытках разрушить связи России

Европа не оставляет попыток навредить связям России со странами Центральной Азии и Закавказья. На цели политики Евросоюза в регионе указал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По словам Лаврова, Европа пытается по-прежнему диктовать свои подходы на евразийском континенте. Представители Брюсселя пытаются откровенно вредить естественным процессам взаимодействия России со странами Цнтральной Азии и с друзьями в Закавказье.

Российский министр отметил также, что европейцы "продираются" в черноморский регион, точно так же они действуют в Арктике. Здравомыслящие европейцы все понимают - однако западные лидеры сами загнали себя в ловушку противостояния и теперь вынуждены повышать градус эскалации. В Москве постоянно заявляют, что нападать на европейские страны не планируют. Если же нападет Европа, то Россия даст полноценный военный ответ, подчеркнул Лавров.