Удары по тыловым районам националистов этой ночью нанесли российские войска. Серия взрывов прогремела в Одессе, там начался пожар. Прилёты зафиксированы в Харьковской и Сумской областях. Во Львовской поражён энергетический объект, связанный с ВСУ.

И кадры боёв за село Сидоровка публикует Минобороны. Перед началом штурма мобильные средства РЭБ подавили вражеские пункты управления беспилотниками, позволив нашим ударным дронам уничтожить боевиков в укрытиях. Затем в наступление пошла пехота, которая зачистила позиции радикалов. Освобождение населённого пункта позволило расширить буферную зону у границы и обеспечить дополнительную защиту гражданского населения.

А зоне ответственности "Южной" группировки действуют сверхзвуковые истребители Су-34. Во время боевого вылета экипаж нанёс удар авиабомбами, поразив живу силу националистов.