В Москве стартовала Ближневосточная конференция

В Москве сегодня стартовала 15-я Ближневосточная конференция. Она организована Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Институтом востоковедения РАН.

Площадка объединила более 50 экспертов и политических деятелей из 14 стран. Среди них - Алжир, Великобритания, Египет, Ирак и не только. Заявленная тема дискуссии в этом году - "Преемственность и новаторство: Ближний Восток на фоне сломавшегося мироустройства". Обсуждают новые тенденции в ближневосточных процессах, их последствия и возможные сценарии развития.

"Кроме того, надо заметить, то, что происходит на Ближнем Востоке, влияет и на то, что происходит в России, поскольку Россия непосредственно включена во многие процессы, так или иначе берущие своё начало на Ближнем Востоке или развивающиеся в сторону Ближнего Востока. Кроме того, мы видим растущую глобальность - а именно то, что наша взаимосвязанность, в том числе на Ближнем Востоке, растёт. А вот достаточно ли инструментов регулирования этой взаимозависимости - это отдельный вопрос", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".