Снегопад, гололед и подтопления: регионы переживают капризы погоды

На Казань, утопающую в сугробах, обрушился новый снегопад. За первые дни февраля в городе уже выпало до 85 процентов месячной нормы осадков. Последствия мощного циклона ликвидируют и на Сахалине. А в Волгограде и Ростове-на-Дону улицы сковал гололёд. С трудом передвигаются и автомобилисты, и пешеходы.

В Волгограде, чтобы выйти на улицу, впору надевать коньки. Впрочем, кто-то так и сделал. Дороги и тротуары покрылись ледяной коркой, даже ходить по улицам опасно. Школьников перевели на дистанционное обучение. Автомобилистов не спасает даже шипованная резина. На такой дороге водители не могут должным образом контролировать траекторию движения.

После оттепели опасный гололёд и в Ростове-на-Дону. Очень аккуратно, мелкой поступью, люди пробуют спуститься по лестнице в подземный переход. А на трассах длиной вереницей - фуры. У кого-то не получилось заехать на подъём, и они сползли в кювет.

А на Сахалине ликвидируют последствия сильного снегопада. Сугробы - выше первых этажей. Те, кто свой двор расчистил, отправился на рыбалку. Но не успели закинуть удочки, как лёд треснул и откололся внушительных размеров кусок. Побросав снасти, рыбаки поспешили на твёрдую землю.

А вот столицу Татарстана всё ещё продолжает засыпать. Снегоплавильные станции работают на полную мощность. Вереница из самосвалов со снегом не заканчивается. Расчищать тротуары помогает даже роботизированная техника.

В Сочи - угроза подтопления. Проливные дожди и переполненные горные ручьи наводняют улицы. Уровень воды в реке Херота продолжает оставаться критическим. Спасатели предупреждают жителей Адлерского района об опасности и учат, как правильно действовать в чрезвычайной ситуации.