Уникальную породу горных лошадей возрождают в Крыму. Выносливые и коренастые скакуны идеально подходили для местных дорог и природы, но этот вид исчез в начале прошлого века. Для его воссоздания исследователи обратились к архивным документам и запискам путешественников.

В этом табуне 26 голов разных пород. Коллекцию низкорослых, с виду даже неказистых скакунов Александр и Селена Зурбаганские подбирали под амбициозную задачу - возродить крымскую горную лошадь.

"Мы собрали в своём табуне лошадей, которые никогда не использовались в продуктивном животноводстве, то есть они были минимально улучшены людьми. Нам нужно было найти лошадей, которые в совокупности своих характеристик будут похожи на ту лошадь, которая жила здесь вплоть до начала XX века", - рассказал Александр Зурбаганский.

Низкорослая как полесски и гуцулики, с плавными движениями, как у перуанских пасо и с добрым нравом, как у вяток. Осталось только соединить разные гены. Лошадей содержат под открытым небом для акклиматизации. Ночью в леваде – огороженное пастбище, а в дневное время - в горах. Табун ежедневно проходит до 20 километров по бездорожью.

"Мы их не подковываем, так как у них важно, чтобы был свой копытный рог. То есть, когда идут по горам, он срезает, когда по воде, он размыкает, и поэтому все лошади с правильным, здоровым копытами. Не одеваем уздечки. Вот это, видите, недоуздок, без уздечки. Это тоже один из способов мягкого взаимодействия с лошадьми, чтобы лошадям не было больно и такие полудикие были", - пояснила Селена Зурбаганская.

В 19 веке без такой лошади невозможно было даже представить перемещение по полуострову. Пушкин вспоминал, как держался за хвост такой кобылы, когда преодолевал перевал по пути в Форос. Писатель Иван Аксаков восхищался умением татарских коней аккуратно спускаться по отвесным скалам. Но в начале 20 века в ялтинской прессе уже жаловались на вырождение породы. А последнее упоминание Крымской горной лошади – на выставке достижений народного хозяйства 1923 года.

"Как считают все авторы книжные, наша крымская лошадь — это смесь тарпана. То есть абсолютно дикой лошади и арабских лошадей. И получилась вот такая крымская лошадь устойчивая, низкорослая. И, кстати, если у дикой лошади некрасивая большая голова, у этой очень маленькая, красивая", - отметила Нина Колесникова, заведующая научной библиотекой "Таврика" имени А.Х. Стевена ГБУ "Центральный музей Тавриды".

Коренастые скакуны идеально подходят для иппотерапии, что-то вроде общения с дельфинами, лечение психоэмоционального состояния с помощью верховой езды. А еще возрожденную породу можно будет использовать для туризма – тогда крымские горы станут доступны практически каждому.