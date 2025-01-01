Лариса Долина прописалась в скромной хрущевке после потери шикарной квартиры в центре Москвы

Лариса Долина под давлением злоумышленников продала по-настоящему свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала мошенникам все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница все же въехала в квартиру Долиной.

Вообще-то у прославленной артистки есть несколько объектов недвижимости, однако о них она предпочитает не распространяться. Тем не менее, известно, что помимо шикарной пятикомнатной квартиры в центре Москвы, которую Лариса Долина в итоге потеряла, у певицы имеются загородный дом в Славине, элитное жилье в Латвии и еще одна небольшая квартира в столичном Лефортове.

В скромной "двушке" Лариса Долина и прописалась, утверждает SHOT. Новую регистрацию, по некоторым данным, народная артистка оформила еще 25 декабря 2025 года.

Квартира в 50 "квадратов" располагается в ничем непримечательном доме 1961 года постройки. Там четыре подъезда, рядом детская площадка и магазины. До ближайшей станции метро порядка двух километров. В доме живут самые обычные люди. Квартира Ларисы Долиной находится на третьем этаже. Вот только певица там никогда не жила и жить не собирается. Известно, что певица снимает квартиру.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>